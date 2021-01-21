Главы МИД Армении и Франции обсудили послевоенную ситуацию в зоне карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 21 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники детально обсудили послевоенную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, вопросы региональной безопасности и мира.

Представляя ход реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября о прекращении огня и размещении миротворцев в Арцахе, министр Айвазян обратил внимание своего французского коллеги на необходимость полноценной адресации гуманитарных вопросов, требующих срочного решения, в частности, по части возвращения гражданских лиц, оказавшихся в статусе военнопленных и пленных.

Главы МИД Армении и Франции обменялись мнениями также и вокруг шагов, предпринимаемых в направлении адресации гуманитарного кризиса в Арцахе, подчеркнув необходимость прямой и бесперебойной вовлеченности международных организаций в этот процесс.

Ключевыми темами разговора министров Айвазяна и Ле Дриана были и шаги по сохранению историко-культурного и религиозного наследия Арцаха на территориях, оказавшихся под азербайджанским контролем, и роль международных специализированных структур в этом процесс.

Ара Айвазян подчеркнул, что актуальность вопроса еще более подчеркивается в свете усилий Азербайджана по уничтожению армянского наследия и искажению его идентичности.

В телефонном разговоре стороны коснулись и возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и предстоящего графика визитов сопредседателей.

Собеседники также обменялись и мнениями вокруг ряда вопросов двусторонней повестки и активизации диалога на разных уровнях.