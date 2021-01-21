В Арцахе подтверждено 9 новых случаев COVID-19

20 января в Арцахе было проведено 56 тестирований, 9 из которых оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“Инфицированные - жители Степанакерта, которые являются контактными лицами ранее подтвержденных различных очагов. У некоторых болезнь выявлена в результате исследования, проведенного при обращении в медучреждение. Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах провели дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования.

В общей сложности в Арцахе подтверждено 2 266 случаев COVID-19, 31 - со смертельным исходом. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 32 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Всего проведено 18 751 тестов”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.

Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы насколько возможно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - говорится в сообщении ведомства.