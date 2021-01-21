В Армении подтверждено 307 новых случаев COVID-19, вылечились 189 заболевших

По состоянию на 11:00 21 января в Армении подтверждено 307 новых случаев COVID-19, 189 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 199 тестов, всего проведено 630 604 тестов.

Всего подтверждено 165 528 случаев COVID-19, 154 046 из которых выздоровели, есть 3 021 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 719 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 742.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.