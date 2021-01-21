Мадридский "Реал" выбыл из розыгрыша Кубка короля Испании.

Как передает «Арменпресс», в 1/16 финала розыгрыша Кубка короля Испании соперником “Реала” был “Алькояно”, выступающий в третьем дивизионе Ла Лиги. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, однако в дополнительное время единственный гол “Алькояно”, забитый Хуаньяном Казановой стал решающим для игры. “Реал” выбыл из розыгрыша Кубка короля Испании.