В розыгрыше Суперкубка Италии по футболу очередную победу одержал туринский “Ювентус”.

Как передает «Арменпресс», в финале Суперкубка “Ювентус” встречался с “Наполи”. Счет матча на 64-й минуте открыл Криштиану Роналду, который этим мячом стал лучшим бомбардиром в истории футбола. В добавленное время ворота соперника поразил Альваро Мората. Игра завершилась со счетом - 2:0.

“Ювентус” в 9-й раз стал обладателем Суперкубка Италии.