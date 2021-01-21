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“Ювентус” в 9-й раз стал обладателем Суперкубка Италии

“Ювентус” в 9-й раз стал обладателем Суперкубка Италии

В розыгрыше Суперкубка Италии по футболу очередную победу одержал туринский “Ювентус”.

Как передает «Арменпресс», в финале Суперкубка “Ювентус” встречался с  “Наполи”. Счет матча на 64-й минуте открыл Криштиану Роналду, который этим мячом стал лучшим бомбардиром в истории футбола. В добавленное время ворота соперника поразил Альваро Мората. Игра завершилась со счетом - 2:0.

“Ювентус” в 9-й раз стал обладателем Суперкубка Италии.


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