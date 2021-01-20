Армения и РФ снимут ограничения для взаимного въезда и выезда

Правительства Армении и России снимут ограничения для взаимного въезда и выезда, возникшие из-за коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Сарика Минасяна.

«Мы пытались решить эту проблему в рамках ЕАЭС, но у нас не получилось, но мы инициировали решение с российской стороной, которое позволяет нам установить принцип свободной границы для всех наших соотечественников, у которых есть результаты тестов или которые уже переболели. Мы приняли решение правительства, сейчас ждем такого же решения от России, после которого механизм заработает», - сказал Мгер Григорян.

Вице-премьер добавил, что после соответствующего решения правительства России будет создана система: после прохождения анализа человек получит зеленый свет на пересечение границы, как в Армении, так и в Российской Федерации.

«Надеюсь, что эта система заработает, и наши соотечественники смогут беспрепятственно пересекать границу», - сказал Григорян.