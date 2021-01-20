Число жертв не превысит 4000 человек: Авинян

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заверяет, что распространяемые цифры о количестве жертв в результате войны не соответствуют действительности, на данный момент обнаружено 3439 тел. Как сообщает Арменпресс, об этом Авинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Он подчеркнул, что распространяемая в различных кругах информация о количестве жертв не соответствует действительности, она преувеличена. «На данный момент у нас обнаружено 3439 тел, из которых 766 еще не идентифицированы, то есть они находятся в процессе ДНК-идентификации. В этом процессе идентификации у нас определяются более точные данные, окончательный список будет опубликован. Есть также пропавшие без вести», - сказал вице-премьер.

Авинян не назвал конкретных цифр ни жертв, ни пропавших без вести, отметив, что когда у них будет окончательная цифра, она будет представлена министерством обороны. «Число жертв не превысит 4000 человек», - сказал он.