Президент Арцаха провел совещание с руководящим составом МИД
19:03, 20 Январь, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 января провел совещание с руководящим составом Министерства иностранных дел.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ведомства в 2021 году в соответствии с приоритетными направлениями внешней политики республики, а также последними региональными развитиями.
Президент Арцаха подчеркнул важность скоординированной работы в сфере внешней политики и дал соответствующие поручения по обсуждаемым вопросам.
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