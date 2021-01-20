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Президент Арцаха провел совещание с руководящим составом  МИД

Президент Арцаха провел совещание с руководящим составом  МИД

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 января провел совещание  с руководящим составом Министерства иностранных дел.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ведомства в 2021 году   в соответствии с приоритетными направлениями внешней политики республики, а также последними региональными развитиями.

Президент Арцаха подчеркнул важность скоординированной работы в сфере внешней политики и дал соответствующие поручения по обсуждаемым вопросам.


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