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Глава МИД Ирана посетит Армению, Грузию, Азербайджан и Россию

Глава МИД Ирана посетит Армению, Грузию, Азербайджан и Россию

На следующей неделе планируется визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Армению, Грузию, Азербайджан и Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщают иранские СМИ.

«Я намерен осуществить визит на Кавказ и в Россию. Обычно я не объявляю об этом, но думаю, что сроки визитов в Россию, Армению, Грузию и Азербайджан уже уточнены», - сказал Зариф.

Зариф также отметил, что ведет переговоры с Турцией.

«Вчера вечером у меня состоялся хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Чавушоглу. Я намерен посетить страны, которые могут работать вместе, чтобы помочь преодолеть карабахский кризис и установить мир и стабильность в регионе», - добавил он.


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