Армянская сторона достигла договоренности о безопасности автомобильной дороги Ереван-Капан с азербайджанской и российской сторонами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Србуи Григорян.

«На данный момент по участку дороги, о котором вы говорили, у нас есть четкие договоренности с азербайджанской и российской сторонами, там также присутствуют российские пограничники. На сегодняшний день у нас не было никаких инцидентов, связанных с движением транспорта на этом участке дороги. У нас нет проблем с армяно-азербайджанской границей в Сюнике, у нас не было никаких инцидентов, надеюсь, у нас их и не будет», - сказал Авинян.