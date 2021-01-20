Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Армянская сторона достигла договоренности о безопасности автомобильной дороги Ереван-Капан

Армянская сторона достигла договоренности о безопасности автомобильной дороги Ереван-Капан

Армянская сторона достигла договоренности о безопасности автомобильной дороги Ереван-Капан с азербайджанской и российской сторонами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Србуи Григорян.

«На данный момент по участку дороги, о котором вы говорили, у нас есть четкие договоренности с азербайджанской и российской сторонами, там также присутствуют российские пограничники. На сегодняшний день у нас не было никаких инцидентов, связанных с движением транспорта на этом участке дороги. У нас нет проблем с армяно-азербайджанской границей в Сюнике, у нас не было никаких инцидентов, надеюсь, у нас их и не будет», - сказал Авинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации