Пашинян  считает неприемлемым выпуск в Азербайджане пропагандирующей арменофобию марки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неприемлемым выпуск в Азербайджане марки, пропагандирующей арменофобию. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Гора Геворгяна.

«Выпуск известной марки неприемлем. В последнее время руководство Азербайджана часто говорит об армянском «фашизме», но очевидно, что мы видим проявления фашизма в Азербайджане, потому что, насколько нам известно, такие марки были когда-то в нацистской Германии. Парламентской дипломатии здесь тоже есть чем заняться, нам просто нужно показать эту марку на международных площадках», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что боевые действия окончены, но война имеет афтершоки, и их задача - управлять этой ситуацией.