Ара Айвазян по вопросу Арцаха видит необходимость формирования единой армянской повестки
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян по вопросу Арцаха видит необходимость формирования единой армянской повестки. Как передает Арменпресс, об этом Айвазян сказал в НС, отвечая на вопрос члена фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян.
“Конфликт вступил в новую фазу, необходимо сформировать единую повестку армянской стороны. Поэтому очень был важен недавний визит в Арцах, где мы обсудили необходимость формирования общей повестки и координации наших работ”, - сказал Айвазян.
Ара Айвазян заявил, что заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева предосудительны, они свидетельствуют о том, что нагорно-карабахский конфликт не решен полностью.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен