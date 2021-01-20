Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян по вопросу Арцаха видит необходимость формирования единой армянской повестки. Как передает Арменпресс, об этом Айвазян сказал в НС, отвечая на вопрос члена фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян.

“Конфликт вступил в новую фазу, необходимо сформировать единую повестку армянской стороны. Поэтому очень был важен недавний визит в Арцах, где мы обсудили необходимость формирования общей повестки и координации наших работ”, - сказал Айвазян.

Ара Айвазян заявил, что заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева предосудительны, они свидетельствуют о том, что нагорно-карабахский конфликт не решен полностью.