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Шуши - армянский культурный центр: глава МИД Армении

Шуши - армянский культурный центр: глава МИД Армении

Республика Армения не согласна с утверждениями азербайджанской стороны о том, что город Шуши является турецким культурным центром. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Шуши - армянский культурный центр. Мы не согласны с утверждениями, что Шуши - турецкий культурный центр. Мы уверены, что получим поддержку международного сообщества в этом вопросе», - сказал Айвазян.

Власти Азербайджана заявили, что хотят превратить Шуши в турецкий культурный центр.


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