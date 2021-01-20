ЕБРР в Армении сделал рекордные инвестиции

В 2020 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) откликнувшись на эпидемию Covid-19 в Армении, для реализации энергетических, банковских и транспортных программ, а также содействия финансированию торговли сделал рекордные инвестиции в размере 167 млн евро. Как сообщили Арменпресс в ереванском офисе ЕБРР, банк помог обеспечить долгосрочные и прямые нужды экономики страны.

Руководитель ереванского представительства ЕБРР Димитри Гвиндадзе сказал, что “Команда ЕБРР работала, чтобы помочь нашим клиентам преодолеть воздействие эпидемии Covid-19. Мы инвестировали в энергетическую и транспортную инфраструктуру. Содействие, оказанная нами банковскому сектору стимулировало доступность финансовых средств для компаний. Содействие восстановлению - наша первоочередная задача и в 2021 году. Мы тесно сотрудничаем с офисом Евросоюза в Армении и выражаем благодарность нашим партнерам из ЕС за это важное стратегическое сотрудничество как в контексте программ государственного, так и частного сектора”.

ЕБРР увеличил объем своих инвестиций с целью обеспечения непосредственных потребностей экономики и создания основ восстановления, сосредоточившись на перестройке улучшенных экономик в будущем. Банк продолжал фокусировать свое содействие на частном секторе, и эта поддержка в 2020 году составила более 90% от общего объема инвестиций ЕБРР в Армении.

В рамках инновационной программы ЕБРР профинансировал первую солнечную электростанцию промышленного масштаба в Армении и на Кавказе мощностью 55 МВт. Программа поможет увеличить запасы чистой энергии в Армении и снизить зависимость страны от импортируемого топлива

Содействуя сохранению жизненно важных потоков торговли, ЕБРР оказал рекордное содействие сделкам по финансированию торговли в рамках программы стимулирования торговли на сумму около 70 млн евро, в которую вовлечены восемь местных банков-партнеров.

ЕБРР еще больше расширил свою поддержку малым и средним предприятиям (МСБ), предоставляя коммерческим банкам кредиты для дальнейшего кредитования бизнеса. Она включает в себя и кредитные линии “Женщины в бизнесе”.

В сфере инфраструктур банк финансирует реконструкцию и модернизацию пограничного пропускного пункта вблизи города Мегри, чтобы он соответствовал всем современным требованиям безопасности и безопасности.

ЕБРР оказал содействие компании “Электрические сети Армении”, которая продолжает модернизацию своей электрической распределительной сети.

Вовлеченность в процессы разработки консалтинга и политики

Банк местным МСП предоставлял бизнес-консультации, осуществил 80 консультационных программ с помощью 70 местных консультантов и трех международных консультационных программ, 10 курсов по развитию рынка.

Офис содействия предпринимательству (GAG), в сотрудничестве с Министерством экономики, начал инновационную инициативу, организуя для местных бизнесов бесплатные вебинары по вопросам преодоления кризиса. Парламент Армении принял разработанный GAG пакет, улучшающий законодательное поле лизинга.