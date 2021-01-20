Опубликован список 1000 крупнейших налогоплательщиков прошлого года

Комитет по государственным доходам Армении опубликовал общую сумму налогов, выплаченных 1000 крупным налогоплательщикам в государственный бюджет с января по декабрь 2020 года. Как сообщает Арменпресс, список 1000 крупных налогоплательщиков возглавляет компания “Гранд Тобако”, перечисления которой в 2020 году составили 50 млрд 671 млн 32 000 драмов.

На втором месте “Газпром Армения” с перечислениями в размере 45 млрд 548 млн 610 000 драмов, на третьем - “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” с перечислениями в 41 млрд 689 млн 281 000 драмов.

За ними следует “ГеоПроМайнинг Голд” с перечислениями в размере 23 млрд 19 млн 732 000 драмов, пятерку замыкает “Интернейшнл Масис табак” с перечислениями в размере 18 млрд 794 млн 418 000 драмов.

В десятку крупнейших налогоплательщиков вошли “Си Пи Эс Ойл”, “Флеш”, “Филип Моррис Армения”, “Джей Ти Ай Армения”. Замыкает десятку “МТС Армения” с перечислениями в размере 13 млрд 14 млн 380 000 драмов.

В целом 1000 крупными налогоплательщиками с января по декабрь 1920 г. было перечислено более 987 млрд 637 млн драмов. Сумма выплат в налоговый орган составила более 788 млрд 131 млн драмов, а сумма выплат в таможенный орган составила более 199 млрд 505 млн драмов.