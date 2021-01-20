Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

В 10 административных районах Еревана будут сняты “красные линии”

В 10 административных районах Еревана будут сняты “красные линии”

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона, предложенный депутатами фракции “Мой шаг” Сисаком Габриеляном и Арусяк Джулакян, которым предусматривается в 10 из 12 административных районов Еревана снять “красные линии”.

Как передает Арменпресс, законопроект был принят 84 голосами “за” и 7 “против”.

В 10 административных районах Еревана будут сняты красные линии, и отныне мэрия Еревана не сможет штрафовать граждан посредством двух фотоснимков. “Красные линии” останутся только в административном районе Кентрон и в некоторых местах Арабкира. Граждане будут оштрафованы только при наличии 15-минутного видеоматериала, подтверждающего нарушение.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации