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Президент Арцаха провел расширенное рабочее совещание о проекте бюджета на 2021 год

Президент Арцаха провел расширенное рабочее совещание о проекте бюджета на 2021 год

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 января провел расширенное рабочее совещание о проекте закона Республики Арцах о государственном бюджете на 2021 год.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече государственный министр, министр финансов Григорий Мартиросян представил проект закона о государственном бюджете на 2021 год, отметив, что бюджет подготовлен с учетом последствий эпидемии и войны.

Президент Арутюнян, коснувшись проекта бюджета, подчеркнул, что бюджетная политика на 2021 год должна иметь направленность на безопасность и социальную сферу, стремясь максимально разрешить существующие проблемы.


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