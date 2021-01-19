Министр экономики встретился с губернатором Сюника и местными бизнесменами 

В областном муниципалитете Сюника министр экономики Ваан Керобян встретился с губернатором Меликсетом Погосяном и ответственными сотрудниками муниципалитета. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница ведомства в Facebook.

Обсуждались экономические вопросы области, в том числе сельскохозяйственные. Во встрече принял участие заместитель министра Арман Ходжоян.

Затем министр Керобян провела частную беседу с представителями бизнес-сообщества Сюникской области.