В Сюнике двое спасателей получили ранения в результате взрыва мины

19 января при поисковых работах тел погибших военнослужащих около 12:20 на территории, прилегающей к селу Нрнадзор Мегринского района Сюникской области, в результате взрыва мины были ранены капитан спасательной службы МЧС Артем Игнатович Шахназарян и старший пожарный прапорщик С/С Арам Сергеевич Навасардян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Пострадавшим в медицинском центре Мегри была оказана первая медицинская помощь, сейчас их перевозят в больницу Капана.