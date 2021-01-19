Армен Памбухчян и атташе по безопасности посольства Франции обсудили программы сотрудничества

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян сегодня встретился с атташе внутренней безопасности посольства Франции в Армении Эрве Жаменом, который впервые в Армении. С большим удовлетворением отметив продолжительные армяно-французские отношения, они подчеркнули значение разработки новых программ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Были обсуждены вопросы разминирования, борьбы с лесными пожарами, защиты населения и управления рисками бедствий, психологической поддержки и расширения сотрудничества в области медицины катастроф.

Замминистра Памбухчян также обратил внимание на применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга очагов различных природных катастроф и техногенных угроз, необходимость спутниковых геодинамических исследований по системе GPS.

В результате встречи г-н Жамен выразил готовность провести работы по разработке конкретных программ по поднятым проблемам, выявлению источников финансирования для их реализации.