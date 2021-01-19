Глава Фонда “Маат” призывает Азербайджан возвратить армянских военнопленных

Глава Фонда “Маат” Айман Акил призывает правительство Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением возвратить всех армянских военнопленных.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на арабское издание “Еlsaanews”, Айман Акил заявил, что он крайне обеспокоен тем, что правительство Азербайджана не выполняет обязательства по передаче армянских военнопленных. В трехстороннем заявлении освобождение военнопленных и их передача четко закреплены. По его словам, это свидетельствует о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в качестве заложников для продвижения своей политической повестки.

В том же контексте директор отдела международного гуманитарного права Фонда “Маат” Нурхан Мустафа подчеркнул, что действия властей Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права, поскольку, согласно статье 128, после прекращения фактических военных действий, военнопленные должны быть освобождены и возвращены на родину. Он призывает правительство Азербайджана соблюдать правила международного гуманитарного права по защите пленных и их безопасному возвращению.