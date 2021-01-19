Премьер-министр выразил надежду, что темпы реформ в сфере здравоохранения возрастут

Никол Пашинян в Министерстве здравоохранения представил коллективу новоназначенного министра Анаит Аванесян. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Премьер поблагодарил Арсена Торосяна за его работу на посту министра здравоохранения. “Следует отметить, что за время руководства господина Торосяна министерство было одним из самых эффективных наших ведомств. Естественно, в этих условиях оно в свой адрес получало наибольшую критику. С 2018 года в отрасли проводятся масштабные реформы. Можно констатировать, что эти реформы были ориентированы на людей, то есть цель заключалась в расширении качества и объема медицинских услуг, предоставляемых людям. У нас произошли довольно серьезные изменения”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что 2020 год, вследствие эпидемии COVID-19, был годом больших испытаний, особенно для области здравоохранения “Я об этом хочу напомнить вам, потому что этот период был забыт. Мы были уверены, что находимся на правильном пути. Конечно, коронавирус непредсказуем, прогнозы разные, начиная с того, будут ли 3-я, 4-я, 5-я волна, заканчивая тем, что прибудет ли вакцина вовремя, будет ли она эффективной”, - сказал глава правительства. По словам премьер-министра, правительство с честью испытание COVID-19, и ситуация по международным меркам - управляемая. Никол Пашинян выразил надежду, что ее можно будет сохранить.

Подводя итоги, премьер-министр добавил. “Конечно, я не хочу, чтобы у общественности сложилось впечатление, будто мы считаем деятельность системы здравоохранения идеальной, конечно, есть много проблем, которые пока не решены, их нужно решать. Качество работы нашей системы здравоохранения во многих местах еще далеко от того, о чем мы мечтали и конечно, мы должны работать в этом направлении. Но в целом следует отметить, что особенно, учитывая кризис 2020 года, система здравоохранения в целом решала свои проблемы. У нас была болезненная проблема с опознанием тел, анализами ДНК, но сейчас, как сказал министр, но теперь, как отметил министр, в обещанные сроки второе устройство по ДНК уже импортировано и оно начало работать.

“Госпожа Аванесян, Вам и всем присутствующим пожелаю удачи. Надеюсь, что темпы реформ в системе здравоохранения не только сохраняться, но и увеличатся”, - заключил Пашинян.

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