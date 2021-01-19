Скончался актер, режиссер Виген Степанян
Ушел из жизни актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Армении Виген Степанян. Об этом «Арменпресс» сообщила директор Государственного камерного театра Рипсиме Аракелян.
Она отметила, что Виген Степанян несколько дней находился в больнице. Степаняна доставили в больницу с диагнозом инсульт. Врачи нам сказали, что он в очень тяжелом состоянии”, - сообщила Аракелян и добавила, что в последнее время у Вигена Степаняна были проблемы с давлением.
“Неделю назад мы встречались, говорили. Он был очень обеспокоен, сломлен. Виген Степанян был светлым человеком и исключительным интеллигентом”, - подчеркнула директор театра.
Виген Степанян в 1973 году поступил в актерскую студию при Ереванском театре им. К. Станиславского, где и служил до 1977 года. В 1977 - 1989 гг. он служил в Национальном академическом театре им. Сундукяна. В 1989 году Виген Степанян основал Театр-студию “Ардзаганк”, которая в 1991 году стала базой театра “Метро”, до 1994 года он был художественным руководителем и директором этого театра. С 1994 по 2003 годы он был в Ливане. В 2003 году, вернувшись в Армению, Виген Степанян вновь вступил на должность художественного руководителя театра “Метро”. В 2007 году в качестве приглашенного актера и постановщика он служил в различных театрах.
В октябре 2014 года Виген Степанян был назначен режиссером Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.
Он сыграл более 100 ролей в различных театрах, поставил 43 спектакля в разных странах и на разных языках, снялся в 50 фильмах, в разных студиях СССР, играл на более 60 телестудиях. На протяжении трех лет Виген Степанян был главным постановщиком празднества “Ереван-Эребуни”. Написал и поставил более 10 пьес. По его сценариям были сняты два короткометражных и один полнометражный фильм.
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