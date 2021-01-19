Иран выразил готовность содействовать реализации экономических программ с Арменией

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в ИРИ Арташес Туманян 19 января встретился с заместителем министра по вопросам экономической дипломатии МИД ИРИ Сейедом Расул Мохаджером. Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи посол Армении представил своему собеседнику нынешнее состояние экономических отношений Армения-Иран. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся инфраструктурных программ, торговли и инвестиций.

Стороны обсудили новые тенденции, вызовы и возможности развития двусторонних и многосторонних экономических отношений в условиях реалий, сложившихся после Арцахской войны.

Замминистра Мохаджер выразил готовность МИД ИРИ содействовать реализации совместных экономических программ и проектов Армения-Иран.