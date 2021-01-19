В Арцахе подтверждено 6 новых случаев COVID-19

18 января в Арцахе было проведено 42 тестирования, из которых 6 оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах провели дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования от контактеров. В общей сложности в Арцахе подтверждено 2 240 случаев COVID-19, 31 - со смертельным исходом. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 43 человека, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Всего проведено 18 551 тестов”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.

Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы как можно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - говорится в сообщении ведомства.