В Армении подтверждено 236 новых случаев COVID-19, вылечились 436 заболевших

По состоянию на 11:00 19 января в Армении подтверждено 236 новых случаев COVID-19, 436 заболевших вылечились, есть 9 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 224 тестов, всего проведено 626 377 тестов.

Всего подтверждено 164 912 случаев COVID-19, 153 500 из которых выздоровели, есть 3 007 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 671 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 734.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.