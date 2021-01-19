Проект создания Антикоррупционных и Апелляционных антикоррупционных судов был принят в первом чтении

Национальное собрание приняло в первом чтении законодательный пакет о создании Антикоррупционных и Апелляционных антикоррупционных судов.

Как передает «Арменпресс», представленный правительством пакет был принят на заседании парламента 19 января 85 голосами “за”, 18 “против” и 3 воздержавшимися.

Пакетом проектов предлагается создание Антикоррупционного и Апелляционного антикоррупционного судов, в результате чего будет обеспечено специализированное расследование дел коррупционного характера, что будет способствовать повышению уровня эффективности борьбы с коррупцией.

Для обеспечения профессионализма в процессе конфискации имущества незаконного происхождения предлагается создание специализированного Антикоррупционного суда со штатом не менее 25 судей.

Проект закона предусматривает также и создание специализированного Апелляционного антикоррупционного суда.