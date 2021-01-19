Развитие высоких технологий - один из приоритетов экономического развития Армении: Акоп Аршакян
Министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян представил список армянских компаний, признанных победителями программы “Армянский виртуальный мост” 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Эти армянские компании: Expper Technologies, Embry Tech, CoinStats, RetentionForce, @Hub Tech, URAAA, payva, GeBe Cert, Easydmarc, eSwap, 3dzook , Earlyone, Chessify, ForgeFiction, Lucky Carrot – победители программы “Армянский виртуальный мост”, созданной в результате сотрудничества Министерства высокотехнологичной промышленности Армении с AGBU, Draper University.
Каждая из представленных компаний имеет возможность привлечь большие инвестиции и завоевать рынки в Армении и за рубежом.
28 января компании получат возможность представить свои программы международным предпринимателям, партнерам и инвесторам.
Высокотехнологичное развитие является одним из основных приоритетов экономического развития Армении, также и правительства.
Скоро министерство объявит о новых грантовых программах, новых возможностях переподготовки и развития.
Цель программы “Армянский виртуальный мост” - используя силу армянской научной мысли, опираясь на возможности и потенциал диаспоры, связать Армению с международными технологическими центрами” - написал Аршакян.
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