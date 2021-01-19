В Армении будет внедрен новый институт декларирования расходов

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством законопроект, которым внедряется новый институт декларирования расходов. Как сообщает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об общественной службе” и прилагаемый пакет законопроектов при голосовании получил 84 голоса “за”, 2 воздержались.

Проектами, в частности, предлагается для составления полного представления о финансовых потоках декларанта внедрение нового института декларирования расходов. В случае расходов, единовременная стоимость которых превышает 2 млн драмов, они подлежат декларированию или, если общая сумма расходов того же вида превышает 3 млн драмов. Проектом также предлагается и установка имущества, подлежащее декларированию, которым фактически владеет декларант.

После принятия в первом чтении в проекте добавлено, что декларированию подлежит также и то имущество, которое на праве собственности принадлежит третьему лицу, но приобретено от имени, в пользу или за счет декларанта, или сам декларант получает фактическую прибыль от этого имущества или же распоряжается этим имуществом.