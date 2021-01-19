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Парламент Армении ратифицировал соглашение о транспортировке радиоактивных источников

Парламент Армении ратифицировал соглашение о транспортировке радиоактивных источников

Национальное собрание Армении ратифицировало Соглашение “Об информационном взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств по вопросам транспортировки радиоактивных источников”.

Как передает «Арменпресс», проект был одобрен единогласно - 88 голосами “за”.

Ратификация соглашения позволяет укрепить сотрудничество между компетентными органами Армении и стран СНГ и способствует повышению уровня безопасности в области ядерной энергетики.

Соглашением предусмотрено обеспечение информационного взаимодействия между государствами-участниками этого соглашения при перемещении радиоактивных источников с территории одной страны на территорию другой страны; содействие выявлению и предупреждению нарушения порядка транспортировки радиоактивных источников в государствах-участниках; внедрение процедуры классификации радиоактивных источников и системы учета, обеспечивающей их безопасное использование и хранение.

Соглашение “Об информационном взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств по вопросам транспортировки радиоактивных источников” было подписано 7 июня 2016 года.


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