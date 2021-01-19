В 10 км к западу от города Джермук произошло землетрясение

18-го января в 18:12 по местному времени (в 14:12 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС в Армении, в 10 км к западу от города Джермук Вайоцдзорской области, зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 39.80 северной широты и 45.55⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой 1.9. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В эпицентре сила подземных толчков составила 2 - 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Гергер и Кармрашен Вайоц Дзорской области силой в 2 - 3 балла.