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В 10 км к западу от города Джермук произошло землетрясение

В 10 км к западу от города Джермук произошло землетрясение

 18-го января в 18:12 по местному времени (в 14:12 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС  в Армении, в 10 км к западу от города Джермук Вайоцдзорской области, зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 39.80 северной широты и 45.55⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой 1.9. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В эпицентре сила подземных толчков составила 2 - 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Гергер и Кармрашен Вайоц Дзорской области силой в 2 - 3 балла.


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