Арсен Торосян займет должность руководителя аппарата премьер-министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Арсен Торосян, оставив пост министра здравоохранения.

«Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность всем сотрудникам министерства здравоохранения и подведомственных ему учреждений за их личную и профессиональную преданность делу. Без вас было бы невозможно произвести изменения в сфере здравоохранения за последние почти 3 года, которые, несомненно, будут продолжаться полным ходом.

Благодаря вам за последний год система здравоохранения эффективно боролась с эпидемией, оказывая качественную и своевременную медицинскую помощь десяткам тысяч наших граждан, а также оперативно оказывая медицинскую помощь военнослужащим, раненным в ходе боевых действий.

Прошу продолжать работать с той же самоотдачей и усердием. Также хочу поблагодарить более 40 тысяч сотрудников системы здравоохранения, которые круглосуточно выполняют свой профессиональный долг, особенно в такой сложный для системы здравоохранения нашей страны период. Уверен, что благодаря вам наша страна преодолеет все нынешние и будущие вызовы», - как сообщает Арменпресс, написал Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

Арсен Торосян пожелал удачи новоназначенному министру здравоохранения Анаит Аванесян и выразил готовность оказать ей посильную поддержку.