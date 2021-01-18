Анаит Аванесян назначена министром здравоохранения Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Анаит Аванесян министром здравоохранения Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом президента Арсен Торосян освобожден от должности министра здравоохранения.