На армяно-азербайджанской границе поддерживалась стабильная оперативная обстановка
16:59, 18 Январь, 2021
17 января и утром 18 января на всей протяженности армяно-азербайджанском участке госграницы Армении поддерживалась стабильная оперативная обстановка, инцидентов не было. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении.
По информации, полученной от СНБ Армении, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящемся в ведении пограничных войск СНБ, не зарегистрировано.
Подразделения ВС Армении и погранвойск СНБ контролируют приграничную обстановку на всей приграничной территории и выполняют поставленные задачи.
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