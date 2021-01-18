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На армяно-азербайджанской границе поддерживалась стабильная оперативная обстановка

На армяно-азербайджанской границе поддерживалась стабильная оперативная обстановка

17 января и утром 18 января на всей протяженности армяно-азербайджанском участке госграницы Армении поддерживалась стабильная оперативная обстановка, инцидентов не было. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении.

По информации, полученной от СНБ Армении, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящемся в ведении пограничных войск СНБ, не зарегистрировано.

Подразделения ВС Армении и погранвойск СНБ контролируют приграничную обстановку на всей приграничной территории и выполняют поставленные задачи.


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