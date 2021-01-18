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Гагик Исаханян назначен помощником премьер-министра Армении

Гагик Исаханян назначен помощником премьер-министра Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гагик Исаханян назначен помощником премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства e-gov.am

“Руководствуясь ч. 10 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Гагика Исаханяна помощником премьер-министра Армении”.


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