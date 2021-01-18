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Армен Саркисян в ближайшие дни будет выписан из клиники

Армен Саркисян в ближайшие дни будет выписан из клиники

Президент республики Армен Саркисян, проходящий в клинике лечение,  в ближайшие дни будет выписан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент под наблюдением врачей продолжит лечение в домашних условиях.

После выздоровления и после получения соответствующего разрешения врачей президент республики вернется в Армению, до этого он продолжит работать дистанционно.
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