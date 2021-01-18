Ваан Керобян в обработке  алмазов и в ювелирном деле видит большой потенциал

Министр экономики Армении Ваан Керобян 16 января в компании “ADM Diamonds” города Абовян для продолжения совместного обсуждения накопившихся в этих сферах проблем провел очередную встречу с представителями ювелирных и алмазообрабатывающих компаний Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Первая встреча министра с представителями сферы состоялась 22 декабря 2020 года в Министерстве экономики, в ходе которой министр Керобян отметил, что обсуждения проблем двух сфер будут носить продолжительный характер, и будут проводиться также и в компаниях.

До начала обсуждения директор-основатель “ADM Diamonds” Артак Багикян ознакомил министра и других участников встречи с производственными процессами компании и условиями здания, часть которого наилучшим образом приспособлена для сотрудников с инвалидностью.

В повестку дня были включены вопросы, заранее инвентаризированные в сфере производства бриллиантов, ювелирных изделий, а также в производстве цветных камней, и предлагаемые по ним решения.

Представляя проблемы сферы алмазообрабатывающей промышленности, директор-основатель “ADM Diamonds” Артак Багикян подчеркнул важность развития этой отрасли для Армении.

Для налаживания эффективного сотрудничества с компанией “Alrosa” было предложено создать организацию с долями правительства и компаний-производителей, которая будет выступать крупным покупателем и сможет приобрести для армянских компаний всю партию необходимого сырья компании “Alrosa”. Были озвучены и проблемы с Гохраном России по части налога на добавленную стоимость, необходимость упорядочения процедур импорта и экспорта и другие вопросы. Было предложено создать кооперацию по производству бриллиантов и ювелирных изделий.

По части ювелирного дела в качестве важного предложения было отмечено освобождение отрасли от налога на добавленную стоимость или установление низкой процентной ставки, что, по мнению участников обсуждения, может способствовать тому, чтобы хозяйствующие субъекты вышли из тени без дополнительного налогового бремени.

Обсуждалось также принятие в Армении почетного знака стран ЕАЭС. Предлагалось создать организацию с государственным участием в алмазной отрасли, которая на выгодных условиях приобретет большое количество золота.

Особо было подчеркнуто наличие свободных средств. Представители отрасли рассматривали применение таможенных пошлин на необработанные драгоценные и полудрагоценные камни как серьезное препятствие для развития производства.

Подводя итоги встречи, министр экономики поблагодарил всех за предметное обсуждение, отметил, что он видит большой потенциал, перспективы развития алмазной и ювелирной отраслей, и заверил, что министерство готово выслушать, обсудить и совместно решать проблемы отрасли. “Будущее Армении - в длинных цепочках добавленной стоимости и в сложных товарах. Ювелирные изделия и бриллианты - один из лучших примеров этого”, - сказал Ваан Керобян. Участники встречи были единодушны в том, что для развития алмазной и ювелирной сфер в Армении необходимо объединение усилий компаний и государственной сферы.