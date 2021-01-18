Омбудсмен Армении обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ по вопросу возвращения армянских пленных

Омбудсмен Армении Арман Татоян 18 января с официальным письмом по вопросу возвращения пленных из Азербайджана и защиты их прав обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ и к личному представителю Действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику. Как передает «Арменпресс», об этом Татоян написал на своей странице в Facebook.

“Среди прочих вопросов в письме отмечено, что возвращение или освобождение пленных должно рассматриваться исключительно в рамках прав человека и гуманитарного процесса. Письмо касается как военнопленных, так и захваченных гражданских лиц.

Возвращение пленных должно было быть обеспечено сразу после прекращения военных действий. Это универсальное требование, подлежащее автоматическому применению. Обратное попирает международные требования прав человека и международное гуманитарное право, в том числе и Третью Женевскую конвенцию 1949 года.

Таким образом, пункт 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года имеет автономное значение и должен действовать исключительно в автономном толковании. Его ни в коем случае нельзя рассматривать в связи или зависимости с другими пунктами заявления”, - написал Татоян.

По словам ЗПЧ, трехстороннее заявление 9 ноября должно быть применено как в отношении всех ситуаций, возникших до него, так и после, до тех пор, пока есть объективная необходимость защиты прав человека и гуманитарного процесса, обусловленная военными действиями.

“Принципиально важным вопросом является то, что возвращение 64 армянских военнослужащих пленных затягивается злоупотреблением правовыми процессами, искусственно придавая им статус подозреваемых или обвиняемых, представляя их в качестве террористов и используя содержание под стражей в качестве наказания.

Исследования Омбудсмена Армении и результаты рассмотрения жалоб подтверждают, что в Азербайджане искусственно затягивают освобождение пленных и захваченных с армянской стороны гражданских лиц, не сообщают истинное число пленных. Это также противоречит международным требованиям по защите прав человека, попирает и права членов их семей.

Более того, собранные сотрудниками офиса омбудсмена доказательства подтверждают, что пленных больше, чем подтверждают азербайджанские власти. Это касается и возвращения 44 пленных”, - написал Татоян.

Омбудсмен отметил, что все это причиняет семьям пленных душевные страдания, вызывает напряженность в армянском обществе.

“Абсолютную актуальность вопроса освобождения пленных следует рассматривать и в контексте арменофобии в Азербайджане, которую поощряют власти страны и даже деятели культуры (направлен и внеочередной доклад, посвященный этому вопросу, составленный на основе доказательств).

Поэтому, учитывая гуманитарные мандаты и роль Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в вопросе защиты прав человека и то, что наши соотечественники оказались в плену в Арцахе (Нагорном Карабахе), внимание сопредседателей письмом было обращено на отмеченные и все другие проблемы, поднят вопрос о необходимости принятия решительных мер по освобождению пленных и исключения политизации проблемы.

Я в курсе, что Министерство иностранных дел Армении также постоянно поднимает этот вопрос, в том числе и перед Минской группой ОБСЕ и перед личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, тем не менее, учитывая актуальность и принципиальную важность вопроса, руководствуясь исключительно требованием защиты прав человека, я и сам решил обратиться, представив результаты рассмотрения самостоятельных наблюдений и жалоб, зафиксированные Омбудсменом Армении в качестве независимого от правительства Армении должностного лица, который наделен конституционным мандатом по защите прав человека”, - заключил Татоян.