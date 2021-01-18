 В Арцахе обнаружены новые случаи коронавируса COVID-19

По состоянию на 11:00 18 января в Арцахе из 58 новых тестов есть 8 случаев с положительным результатом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

“6 зараженных - жители села Норагюх Аскеранского района, 2 - жители Степанакерта. Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Минздрава Республики Арцах провели дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования у контактеров. В общей сложности в Арцахе подтверждено 2 234 случая COVID-19, 31 из которых со смертельным исходом. На данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 50 заболевших.

Проведено 18 509 тестов. Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы как можно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”,- говорится в сообщении ведомства.