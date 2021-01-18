МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 348 случаев, из которых 164 – чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 11 по 17 января зарегистрировано 348 случаев, из которых 164 - чрезвычайные, в том числе 75 пожаров, 3 обрушения, 1 камнепад, 1 случай ущерба, нанесенного сильным ветром, 6 попыток самоубийства, 51 ДТП, а также 105 бытовых вызовов. Пострадали 146 человек, благодаря оперативно-спасательным операциям спасены 3 человека. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 11 смертей от несчастных случаев. Зарегистрировано 26 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 29 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 52 гражданам и доставили в безопасное место 30 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.