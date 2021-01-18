В Армении подтверждено 90 новых случаев COVID-19, вылечились 292 заболевших

По состоянию на 11:00 18 января в Армении подтверждено 90 новых случаев COVID-19, 292 заболевших вылечились, есть 6 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 842 тестов, всего проведено 624 153 тестов.

Всего подтверждено 164 676 случаев COVID-19, 153 064 из которых выздоровели, есть 2 998 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 885 пациента.

В общем, зафиксировано 729 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.