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В районе Джабраила и Кубатлу обнаружены останки еще троих военнослужащих

В районе Джабраила и Кубатлу обнаружены останки еще троих военнослужащих

В ходе поисковых работ, проводимых в местах боевых действий на участках Джабраила и Воротана (Кубатлу), обнаружены останки еще трех военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“Останки двух погибших военнослужащих обнаружены в Джабраиле. Они неузнаваемы, назначена экспертиза для выяснения их личности. Личность военнослужащего Арсена Мамиконяна, обнаруженного на воротанском участке, опознана сопровождающим поисковой группы. В общей сложности в ходе поисковых работ обнаружены останки 1 238 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Сегодня поиски ведутся в направлении Физули, Гадрута и Джабраила”, - сообщил Тадевосян.


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