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Анна Григорян принесла присягу о принятии депутатских полномочий

Анна Григорян принесла присягу о принятии депутатских полномочий

Депутат Национального собрания Армении Анна Григорян, принеся присягу, приняла депутатские полномочия.

Как передает «Арменпресс», церемония состоялась сегодня, 18 января, в начале очередного четырехдневного заседания.

Анна Григорян заполнила вакантное место Тиграна Карапетяна, сложившего мандат депутата.


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