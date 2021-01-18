Анна Григорян принесла присягу о принятии депутатских полномочий

Депутат Национального собрания Армении Анна Григорян, принеся присягу, приняла депутатские полномочия.

Как передает «Арменпресс», церемония состоялась сегодня, 18 января, в начале очередного четырехдневного заседания.

Анна Григорян заполнила вакантное место Тиграна Карапетяна, сложившего мандат депутата.