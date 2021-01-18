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В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 46 вопросов.

Депутаты в первом чтении обсудят законопроекты "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях", "О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии” и ряд других законопроектов и законодательных пакетов.

Во втором чтении депутатам будут представлены проекты законов "О внесении изменений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях", "О внесении изменения и дополнения в Конституционный кодекс Республики Армения", "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения" и ряд других законопроектов и законодательных пакетов.


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