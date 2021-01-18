Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

В финале Суперкубка Испании “Атлетик” одержал победу над “Барселоной”

В финале Суперкубка Испании “Атлетик” одержал победу над “Барселоной”

В финале Суперкубка “Атлетик” сыграл с “Барселоной”.

Как передает «Арменпресс», счет матча на 40-й минуте открыл Антуан Гризманн, однако “атлеты” довольно быстро восстановили равенство в счете. Второй тайм оказался насыщен голами, в ответ на второй гол Гризманна “Атлетик” забил еще один. Основное время завершилось вничью, и только в дополнительное время гол Иньяка Уильямса принес “Атлетику” победу. В дополнительное время аргентинец Лионель Месси капитан “Барселоны” за удар по голове соперника получил красную карточку. Матч  “Барселона” - “Атлетик” завершился со счетом - 2:3.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации