В финале Суперкубка Испании “Атлетик” одержал победу над “Барселоной”

В финале Суперкубка “Атлетик” сыграл с “Барселоной”.

Как передает «Арменпресс», счет матча на 40-й минуте открыл Антуан Гризманн, однако “атлеты” довольно быстро восстановили равенство в счете. Второй тайм оказался насыщен голами, в ответ на второй гол Гризманна “Атлетик” забил еще один. Основное время завершилось вничью, и только в дополнительное время гол Иньяка Уильямса принес “Атлетику” победу. В дополнительное время аргентинец Лионель Месси капитан “Барселоны” за удар по голове соперника получил красную карточку. Матч “Барселона” - “Атлетик” завершился со счетом - 2:3.