Айк Хаджиназарян будет назначен главой отдела по региональным коммуникациям Белого дома

Избранный президент США Джо Байден назначит Айка Хаджиназаряна главой отдела по региональным коммуникациям Белого домав администрации избранного президента Джо Байдена

Как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Айк Хаджиназарян родился в Колумбусе, штат Огайо, в семье ливанских армян-иммигрантов. Окончил Университет Индианы и Высшую школу политологии Университета Джорджа Вашингтона

Хаджиназарян былпресс-секретарем кампании Байдена в Западной Пенсильвании во время президентскойкампании Байдена.