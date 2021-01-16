Айк Хаджиназарян будет назначен главой отдела по региональным коммуникациям Белого дома
15:04, 16 Январь, 2021
Избранный президент США Джо Байден назначит Айка Хаджиназаряна главой отдела по региональным коммуникациям Белого домав администрации избранного президента Джо Байдена
Как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Айк Хаджиназарян родился в Колумбусе, штат Огайо, в семье ливанских армян-иммигрантов. Окончил Университет Индианы и Высшую школу политологии Университета Джорджа Вашингтона
Хаджиназарян былпресс-секретарем кампании Байдена в Западной Пенсильвании во время президентскойкампании Байдена.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен