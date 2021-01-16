Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Айк Хаджиназарян будет назначен главой отдела по региональным коммуникациям Белого дома

Айк Хаджиназарян будет назначен главой отдела по региональным коммуникациям Белого дома

Избранный президент США Джо Байден назначит Айка Хаджиназаряна главой отдела  по региональным коммуникациям  Белого домав администрации избранного президента Джо Байдена

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Айк Хаджиназарян родился в Колумбусе, штат Огайо, в семье ливанских армян-иммигрантов. Окончил Университет Индианы и Высшую школу   политологии Университета Джорджа Вашингтона

Хаджиназарян былпресс-секретарем кампании Байдена в Западной Пенсильвании во время президентскойкампании Байдена.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации