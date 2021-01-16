COVID-19: в Армении подтверждено 263 новых случая, 295 граждан выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 16 января в Армении подтверждено 263 новых случая заболевания коронавирусом, 295 граждан выздоровели, 13 умерли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За один день было проведено 1638 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 620.704. Подтверждено 162.235 случаев заболевания коронавирусом, 152 615 человека выздоровели и 2987 умерли.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 7905 пациентов. Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания.

Всего таких случаев 728.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания коронавирусом, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.