Цены на цветные металлы - 15-01-21

ЛОНДОН, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.50% и составила 1998.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.24% и составила 7989.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.70% и составила 1999.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.50% и составила 17997.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.08% и составила 21075.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.96% и составила 2720.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 22443.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 38005.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.