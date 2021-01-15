Баку бросает вызов усилиям международных посредников по формированию атмосферы доверия: МИД Армении

Препятствия Азербайджана возвращению армянских военнопленных, выпуск марки, прославляющей этническую чистку армян, а также постоянно озвучиваемые президентом Азербайджана Алиевым угрозы свидетельствуют о том, что Азербайджан бросает вызов усилиям международных посредников по формированию атмосферы доверия. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анны Нагдалян в ответ на вопрос СМИ,

Ниже представляем вопрос и ответ полностью:

Вопрос: Представитель МИД России заявила, что российская сторона всегда поддерживала осуществление гуманитарных контактов между армянским и азербайджанским обществами. Есть ли предпосылки для подобных программ?

Ответ: Мы высоко ценим усилия России по установлению мира и стабильности в регионе. Армянская сторона всегда выступала за гуманитарные контакты между обществами региона, которые должны основываться на взаимном уважении и терпимости, с целью укрепления доверия между сторонами. Конечно, подобным программам должны предшествовать соответствующие предпосылки.

Заявления руководства Азербайджана, сделанные в последние дни, показывают, что Азербайджан еще не готов к этому. Более того, препятствия Азербайджана возвращению армянских военнопленных, выпуск марки, прославляющей этническую чистку армян, а также постоянно озвучиваемые президентом Алиевым угрозы свидетельствуют о том, что Азербайджан бросает вызов усилиям международных посредников по формированию атмосферы доверия.

Заслуживают особого осуждения провокационные заявления президента Азербайджана в городе Шуши, а также попытки представить церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц, ставшую мишенью во время войны, как “военный трофей и символ победы”.

Эти реалии показывают, что конфликт все еще далек от урегулирования и для установления долгосрочного мира в регионе необходим мирный процесс.