Глава МИД Армении проинформировал финского коллегу о ситуации после развязанной Азербайджаном войны

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Айвазян проинформировал своего финского коллегу о ситуации после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, о шагах, предпринятых для сохранения режима прекращения огня, и о ситуации в регионе. В этом контексте министр Айвазян подчеркнул, что безопасное и незамедлительное возвращение военнопленных, заложников и других задержанных является приоритетом армянской стороны.

Министры иностранных дел Армении и Финляндии отметили важность решения вопросов мирного урегулирования конфликта НК в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы касающиеся армяно-финской повестки дня. Обе стороны подчеркнули необходимость придать новый импульс политическому диалогу, в том числе посредством взаимных визитов и активизации политического диалога.

Также было затронуто партнерство Армения-ЕС, и в его рамках сотрудничество между Арменией и Финляндией.